Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu memleketi pes dedirtti! Bakın hangi aşiretten çıktı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun nereli olduğunu duyanlar kulaklarına inanamadı.

ensonhaber.com

1997 yılında katıldığı Dünyanın En İyi Mankeni yarışmasında birinci olan Kenan İmirzalıoğlu, şöhret yakaladı.

Deli Yürek dizisiyle muhteşem bir çıkış yakalayan İmirzalıoğlu, Ezel ve Karadayı dizilerinde rol aldığı karakteriyle hafızalara kazındı.

2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlenen Kenan İmirzalıoğlu, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu sahibi oldu.

5 Ekim 2019'dan itibaren atv'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Hakkındaki bilgiler sıkça merak edilen ünlü oyuncunun memleketi de şoke etti.

Ankaralı aşiretten çıktı

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi.

Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır.

17. yüzyıl sonunda Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelir.

Babası Mustafa İmirzalıoğlu, annesi Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur.

Üç çocuklu ailenin en küçük evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır.

Eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır.