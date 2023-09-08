Mine Tugay köpeğiyle havuza uzandı, takipçilerinden yorum yağdı “Bazen köpek olmak istersin”

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Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Medcezir ile tanınan ve büyük bir hayran kitlesi oluşturan Mine Tugay, paylaşımlarıyla gündemde!
45 yaşındaki deneyimli oyuncu, estetik operasyonların başarılı sonuçlarını gözler önüne seren güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.
Yıllara meydan okuyan Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Son pozu ise rekor kırdı.
Köpeğiyle havuz pozu olay oldu!
Farklı farklı bikinileriyle kamera karşısına geçen Mine Tugay'a bu kez evcil köpeği de eşlik etti.
Ünlü oyuncu kırmızı bikinisiyle köpeğini kucağına alarak havuzun ortasında poz verdi. Takipçileri yoruma akın etti.
İşte o kareler...