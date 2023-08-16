Mini şortlu pozlarıyla büyüledi! Deren Talu'nun cesur pozlarına beğeni yağdı: 'Yerli Kendall' Deren Talu güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. İşte Deren Talu'nun beğeni toplayan son Instagram pozları..

ensonhaber.com Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. 26 yaşındaki Deren Talu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Talu'nun Instagram'da 410 bin takipçisi bulunuyor. Deren Talu'nun her paylaşımı takipçilerinin büyük beğenisini toplarken her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor. Özel hayatı ile de magazin gündeminde sürekli yer alan Deren Talu aşk hayatı ile adından söz ettiriyor. Şimdilerde Amerika'da tatil yapan Deren Talu yine güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram hesabından bazı kareler paylaşan Deren Talu beğeni topladı. İşte Deren Talu'nun son Instagram paylaşımı..