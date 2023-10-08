Miray Daner bacak dekoltesiyle şov yaptı! Kullanıcılar akın ediyor "Hazine mübarek" Bir döneme damga vuran Medcezir dizisiyle adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabındaki cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Bacak dekoltesi sosyal medyayı salladı.

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Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkan Miray Daner, kariyerindeki değişimi ve cesur adımlarıyla dikkat çekiyor.

Medcezir dizisiyle tanınan ve ardından birçok projede yer alan Daner, son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde Aslı karakterini canlandırdı.

Ancak Miray Daner'in değişimi sadece kariyerinde değil, fiziksel görünümünde de kendini gösteriyor.

Son dönemde fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bu kez iddialı pozuyla gündemi salladı.

Bacak dekoltesi parmak ısırttı

Cesur ve iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu Miray Daner, mayo tarzındaki kıyafetiyle mest etti.

Ünlü oyuncunun pozuna takipçileri akın etti. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o kare...

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini Papatyam dizisinde yaşadı. Ardından Dersimiz Atatürk, Zil Çalınca, Medcezir, Vatanım Sensin ve Kuş Uçusu gibi yapımlarda da rol aldı.

Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.