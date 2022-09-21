Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir?

Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek kraliçe tacını takan Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say hakkında merak edilenler...

Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi isimlerin oturduğu Miss Turkey 2022, dün akşamı düzenlendi.

Gecenin sonunda 20 finalist arasından 19 numarayla yer alan Nursena Say, Miss Turkey 2022 finalinde birinci seçildi.

Bu gelişmenin ardından Miss Turkey birincisi Nursena Say ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

Vatandaşlar, "Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruarına yanıt aramaya başladı.

Nursena Say, Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek. İşte yeni Türkiye güzeli Nursena Say hakkında merak edilenler...

Nusena Say kimdir?

Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyundadır. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur.

Say, 2022 Miss Turkey'in birincisi oldu. 1 yıllık mimarlık deneyimi olduğunu belirten Say, öğrencilik döneminde oyunculuk ve modellik yaptını ifade ediyor.

İlk amacının okumak olduğunu ve rol modelinin de Azra Akın olduğunu dile getiriyor.

Miss Turkey birincisi Nursena Say'ın Instagram kullanıcı adı: nursenasay