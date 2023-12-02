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Morgan Freeman'ın son hali! Acısını dindirmek için bakın ne yapıyor...

Morgan Freeman'ın son hali! Acısını dindirmek için bakın ne yapıyor... Dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'ın son halini gören sevenleri, endişelendi. 86 yaşındaki Freeman, acı dolu bir rahatsızlık ile mücadele ediyor.