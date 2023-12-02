Morgan Freeman'ın son hali! Acısını dindirmek için bakın ne yapıyor...

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Esaretin Bedeli, Aman Tanrım, Sihirbazlar Çetesi, Milyon Dolarlık Bebek gibi filmlerle sayısız ödül alan Amerikalı aktör Morgan Freeman, 86 yaşında...
Sinema dünyasındaki kariyerine hala devam eden Freeman, son haliyle sevenlerini üzdü.
New York'ta görüntülenen ünlü oyuncu, bir binadan korumaları eşliğinde çıkarken görüntülendi.
Freeman'ın yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bitkin halinin devam ettiği kameralara yansıdı.
Acı çekiyor
Bir süredir fibromiyalji ile mücadele eden Morgan Freeman'ın, eldivenleriyle dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu, geçirdiği trafik kazası sonrası acısını hafifletmek için eldiven takıyor.
İşte son görüntüsü...