Müge Anlı bile zorlanacak! Yargı dizisinde katil kim?

Müge Anlı bile zorlanacak! Yargı dizisinde katil kim?

2. bölümü yayınlanan Yargı dizisi, seyirciyi ekran başına kilitledi. Dizinin takipçileri "İnci'nin katili kim" sorusuna yanıt arıyor. Peki Yargı dizisi İnci'yi kim öldürdü? İşte detaylar...

Yargı dizisi, konusu ve oyuncularıyla adından söz ettirmeyi başardı.

2. bölümü yayınlanan dizide olaylar iyice karışırken, İnci'yi kim öldürdü sorusu seyirciler tarafından araştırılıyor. Sosyal medya kullanıcıları "İnci'nin katili kim" hakkındaki görüşlerini paylaşıyor.

Avukat Ceylin'in kardeşi İnci'nin ölümünde enişte karakterinin parmağı olduğunu düşünenler var. Bir yandan da Savcı Ilgaz'ın kardeşi ise baş şüpheliler arasında yer alırken dizinin son bölümünde yeni gelişmeler yaşandı.

Peki Yargı dizisi İnci kimdir, katili kim? İnci'yi kim öldürdü? İşte son detaylar..

YARGI DİZİSİ İNCİ KİMDİR?

İnci; Ceylin’in kardeşidir. Üniversite ikinci sınıfta iç mimarlık bölümünde öğrencidir. Küçük yaştayken babasının hapse girdiği için onu doğru dürüst tanıma fırsatı bile bulamadan büyümüş, yarası bol, açlığı doyurulmaz bir kızdır. Ablası Ceylin’e çok düşkündür, annesi babasından çok onu rol model olarak alır. En çok ona güvenir.

İNCİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Dizinin ilk bölümünde Ceylin’in ablasının eşi Osman’ın boynundaki çizikler dikkatlerden kaçmamıştı. Ceylin’in eniştesi Osman tarafından tecavüze uğradığı ihtimaller arasında.

Dizinin 2. bölümünde ise herkesi hayrete düşüren bir gelişme yaşandı. İnci’nin bir arabası olduğunu öğrenen Ceylin, arabayı buldu ve içinde arama yaptı.

Ceylin, arabanın torpido gözünde İnci ile Ilgaz’ın babası Metin Amir’in sarıldıkları anın fotoğrafını buldu. Böylece gözler Metin komisere çevrildi.

Dizide ön plana çıkan Neva karakteri de dikkatleri üzerine çekti. Savcı Ilgaz'ın eski nişanlısı olan Neva'nın da bu cinayette parmağı olduğu iddia edildi.

Sosyal medya kullancıları ise Çınar'ın masum olduğu ve görgü tanığı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çınar masumsa katil kim? sorusu akıllarda yer aldı. Şüpheliler arasından daha belirgin ipuçlarının yeni bölümde gelmesi bekleniyor...