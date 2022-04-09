3 çocuk babası evli adama kaçan kızlarını eve dönmesi için ikna etmeye çalışan baba, kızına stüdyoda tokat atıp bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Kızılaraslan ailesi, evlatları Sibel’in evine dönmesi için mücadele verirken öğrendikleri gerçekler dünyalarını başlarına yıktı.

20 yaşındaki Sibel’in evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia eden aile, kızları Serdar Gezgin ile yayına katılınca adeta yıkıldı.

Liseden beri takip etti, şiddet uyguladı

Aile, evli ve 3 çocuk babası olan Serdar Gezgin’in lise yıllarından bu yana kızlarını takip ettiğini, para teklif edip şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Müge Anlı'da baba, evli adama kaçan kızına önce sarıldı sonra tokat attı VİDEO



“Ben kaçırmadım, kendi geldi”

Kızlarının Gezgin ile kaçtığını hazmedemeyen aileye yönelik Serdar Gezgin, “Ben kaçırmadım, kendi isteği ile geldi.” diyerek yanıt.

Sibel’in, “Ben Serdar’ı seviyorum.” sözleri ise kızlarını eve götürmek umuduyla bekleyen anne babası yıktı.

Sarılırken bir anda tokat attı

Stüdyodaki gergin ortama Sibel’in gözyaşları da eklenince, baba kızını sarılarak ikna etmeye çalıştı.

Kızından duyduğu bir sözle hiddetlenen baba, Sibel’e tokat attı. Atılan tokatla stüdyo bir anda buz kesti.

Baba baygınlık geçirdi

Müge Anlı, evden kaçan çocukların altındaki asıl sebep diyerek şaşkınlığını gizleyemezken, baba bir süre sonra baygınlık geçirdi.