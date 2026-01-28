Müge Anlı'daki "Sosyopat Sinan" tahliye oldu! Son hali gündemde...

- Sinan Sardoğan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili bir dönem şüpheliydi.
- Başka bir istismar suçlamasıyla tutuklu olan Sardoğan, cezaevinden tahliye edildi.
- Sardoğan, Tokat'ta bir kuaförde görüldü ve kilosunun arttığı gözlendi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına "Arif Gökçe" olayı ile damga vuran Sinan Sardoğan, gündemde.
Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sardoğan, daha önce yaşlı kadınlara yönelik taciz iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Tokat'ta kuaförde ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
uTıraş olduktan sonra video çekerek paylaşan Sardoğan'ın, tutukluluk sürecinde kilo aldığı dikkat çekti.
