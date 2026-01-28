Müge Anlı'daki "Sosyopat Sinan" tahliye oldu! Son hali gündemde... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Arife Gökçe'nin kaybı davasında şüpheli sıfatıyla yer alan ve kamuoyunda "Tokatlı Sinan" olarak bilinen Sinan Sardoğan, başka bir istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tokat'ta kuaförde ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.