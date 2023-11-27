Müge Anlı’nın görümcesi bakın kimmiş! Gelin-görümce sosyal medyayı salladı ATV’nin sevilen programı ile halkın gözdesi olan Müge Anlı bu sefer özel hayatıyla kendisinden söz ettirdi. Görümcesiyle paylaşımı yorumların odağı oldu..

ensonhaber.com

Atv’nin kaçırılmayan gündüz kuşağı programının sevilen sunucusu Müge Anlı hem sosyal medya paylaşımları hem de programı ile gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Anlı, bu seferde görümcesiyle paylaşılan pozu ile hayranlarını şaşırttı. Bir Instagram sayfasının 'Müge Anlı, Eşi ve Görümcesi' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak dikkat çekti.

Hayranların ilgisini çeken görümce herkesten tam not aldı. Anlı'nın görümcesi için; 'Görümcen çok güzelmiş', 'Görümceye maşallah', 'Görümcesi nasıl güzel' gibi yorumlar yapıldı.