Müjde Uzman kızıla döndü, yorum yağdı! "Şimdi gerçekten Alev oldun" Kızılcık Şerbeti’nin güzel oyuncusu Müjde Uzman kızıl oldu, kırmızı saçlı hali beğeni yağmuruna tutuldu.

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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Alev karakteri ile ününe ün katan Müjde Uzman güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de adından sıkça söz ettiriyor. 26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müjde Uzman 2001 yılında Elite Model Look isimli yarışmada birinci oldu.

Müjde Uzman daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gibi dizilerde rol alarak ekranlarda boy gösterdi.

Güzel oyuncu son olarak Show TV ekranlarında devam eden Kızılcık Şerbeti isimli dizideki rolü ile büyük bir üne kavuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Müjde Uzman son Instagram pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

Kızıl Müjde

Kızıl saç rengi filtresi uygulayan ünlü oyuncu, takipçilerini şaşırttı.

Müjde Uzman’ın kırmızı saçlarını görenler, “şimdi gerçekten Alev oldun” yorumunda bulundu.

Uzman ise, "Üniversite zamanlarında bir ara saçım bu renkti. Kendimi Peter Parker'ın sevgilisi Mary Jane sandığımdan. Keşke yine yapsam" notunu düştü.