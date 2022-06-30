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    Murat Arkın: Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar

    Babası için AKM'de düzenlenen törende konuşan Murat Arkın, babasının cennete gittiğini, onun gibi adamların cenneti bile vatan yapacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 13:19
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    Murat Arkın: Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar

    Türkiye sinema tarihinin en büyük isimlerinden birini daha kaybetti.

    28 Haziran'da kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor.

    Arkın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

    Burada düzenlenen törende Arkın'ın çocukları birer konuşma yaptı.

    "Cenneti bile vatan yapacak adamlar"

    Duygu dolu anların yaşandığı törende ünlü oyuncunun oğlu Murat Arkın, konuşmasında babasının övülmeyi sevmediğini belirterek, "Babam övülmeyi, övünmeyi çok seven bir insan değildi. O hayatında hep milletim dedi. Halkım dedi. Vatanım dedi. O şimdi cennete gitti. Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar." diye konuştu.

    Murat Arkın: Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar ViDEO

    "Birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın"

    Gözyaşlarını tutmakta zorluk çeken Arkın, "Dini, dili, ırkı, meshebi, rengi, politik, görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı uzlaştığı birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize." dedi.

    Murat Arkın: Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar #1

    Murat Arkın: Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar #2


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