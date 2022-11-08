Murat Boz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan'ın eski sevgilisi bakın kimmiş!

Murat Boz ile adı aşk dedikodularına karışan Ayça Ayşin Turan'ın eski aşkı gündem oldu. Güzel yıldızın bir dönem rol arkadaşı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

25 Ekim 1992'de Sinop'ta dünyaya gelen Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Dinle Sevgili dizisi ile setlere adım attı.

Küçük yaştan beri oyunculuğa ilgisi olduğunu söyleyen Turan, 2014 yılında Karagül dizisinde Ada'ya hayat verdi ve bu sayede tanınmaya başladı.

Bu diziden sonra Altınsoylar ve Meryem dizilerinde de başrol oynayan Ayça Ayşin Turan, son olarak Ada Masalı dizisinde yer aldı.

Bu dizide rol arkadaşı Alp Navruz'a aşık olan ve uzun süredir birliktelik yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrıldığını duyurdu.

Evlenecekleri konuşulan ikilinin ani ayrılığı herkesi şaşırtırken, bugün gündeme bir bomba haber daha düştü.

Güzel ve başarılı oyuncunun şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşamaya başladığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

İkiliden konuya ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi ancak hayranlar, şimdiden sevinmeye başladı.

Aşk hayatıyla son zamanlarda gündemden düşmeyen Ayça Ayşin'in eski aşkı ise herkesi şaşırttı.

Eski aşkı rol arkadaşı çıktı

'Altınsoylar' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Aras Aydın, kısa süreli bir birliktelik yaşadı.

Çift birlikteliklerini sosyal medya hesaplarında ilan etti. Ayça Ayşin Turan, sevgilisiyle birlikte yer aldığı kareyi 'Mavi bir adam, turuncu bir kadın' notuyla paylaştı.

Murat Boz detayları

İddialara göre; Ayça Ayşin Turan geçtiğimiz haftalarda Kuruçeşme'de bir mekanda gece boyunca Murat Boz ile sohbet etti. Gecenin finalinde ise dans ettiler.

İkilinin arkadaşlığı ise bir süre sonra aşka döndü. Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşadığı sosyal medyada da gündem oldu. İkili bu ilişkiyi bir süre gözlerden uzak tutmak istiyor.