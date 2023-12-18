Nafaka açıklaması gündeme oturmuştu! Ufuk Özkan sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Ufuk Özkan ve sevgilisinin o paylaşımları...

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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelmişti. Üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıkan 48 yaşındaki oyuncu hastalığının ortaya çıkmasından sonra tedavi altına alınmış ve daha sonra sağlığına kavuşmuştu.

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan hastalığını atlatarak hayranlarını sevindirmişti.

Geçirdiği hastalığının ardından setlere dönen Ufuk Özkan son günlerde aşk hayatı ile gündeme geliyor.

Ufuk Özkan geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile karelerini paylaşarak gündem olmuştu.

Yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu ilan ederek adından söz ettirdi.

Ufuk Özkan verdiği bir röportajda eski eşine ödediği nafakadan dert yanarak "En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" sözleriyle dikkat çekmişti.

Aşklarına dolu dizgin devam eden Ufuk Özkan ve Sibel Osmanoğlu sosyal medyada verdikleri pozlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Ufuk Özkan ve sevgilisinin son paylaşımları magazin gündeminde yer aldı.

İşte o paylaşımlar..