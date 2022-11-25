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- Nalan ve Hayri'nin aşkı reyting sonuçlarını alt üst etti! 24 Kasım 2022 Cuma reyting sıralaması
Nalan ve Hayri'nin aşkı reyting sonuçlarını alt üst etti! 24 Kasım 2022 Cuma reyting sıralaması
- 25.11.2022 - 11:27
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları...
24 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız”, ikinci sırada TRT1’de ekrana gelen “Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, üçüncü sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak” yer aldı.
AB'de ise 1. sırada “Camdaki Kız”, 2. sırada “Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” 3. sırada TRT1’de yayınlanan “Brezilya-Sırbistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Portekiz Gana Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada ise Brezilya Sırbistan maçı yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
AB İLK 10 PROGRAM
20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM