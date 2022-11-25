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Nalan ve Hayri'nin aşkı reyting sonuçlarını alt üst etti! 24 Kasım 2022 Cuma reyting sıralaması

Nalan ve Hayri'nin aşkı reyting sonuçlarını alt üst etti! 24 Kasım 2022 Cuma reyting sıralaması

24 Kasım 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.