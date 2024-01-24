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Asıl adı Elizabeth Woolridge Grant olan şarkıcı ve söz yazarı, "Lana Del Rey" olarak tanınıyor.
"Summertime Sadness", "Born to Die", "Dark Paradise", "Cinnamon" gibi şarkılarıyla dünyaya sesini duyuran Lana Del Rey'i gören gözlerine inanamadı.
Müzik kariyerine devam eden ABD'li şarkıcı, radikal bir değişime imza attı.
Rey, daha önce saç rengini değiştirmiş, kilo almış ve hatta bir süreliğine müziği bırakmıştı.
Kestirdi
Son hamlesi ise tanınmayacak hale getirdi.
Saçlarını kısacık kestirdiği görülen Lana Del Rey'in yeni imajı şoke etti.
Ünlü sanatçının son hali, hem beğenildi hem eleştirildi.