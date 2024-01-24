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"Nasıl kıydın kendine" Lana Del Rey'in son hali "yok artık" dedirtti!

"Nasıl kıydın kendine" Lana Del Rey'in son hali "yok artık" dedirtti! Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey'in radikal bir kararla yaptığı değişim, görenleri şoke etti.