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"Ne oldu cerrahım" repliği damga vurmuştu! Bahar'ın o sahnesi bakın nasıl çekildi

"Ne oldu cerrahım" repliği damga vurmuştu! Bahar'ın o sahnesi bakın nasıl çekildi Bahar dizisinde Bahar karakterinin Timur'a laf soktuğu sahnenin Demet Evgar'ın eseri olduğu ortaya çıktı.