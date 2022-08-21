Nefise Karatay'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! 'Bu nasıl güzellik'

Nefise Karatay'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! 'Bu nasıl güzellik'

Ünlü oyuncu ve sunucu Nefise Karatay'ın son hali görenleri hayrete düşürüyor.Ünlü oyuncu adeta yıllara meydan okuyor..

Oyuncu ve sunucu Nefise Karatay'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.Oyuncunun hayranları Karatay'ın gitgide gençleştiğini söylüyor.

2012 yılında Yusuf Day ile evlenen Nefise Karatay 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyüor.Karatay'ın bu evlilikten bir kızı bulunuyor.

Nefise Karatay Emret Komutanım, Kurtlar Vadisi Pusu, Bir Annenin Günahı,Direniş Karatay, Eltiler gibi birçok dizide rol aldı. Şimdilerde Hayat Güzeldir isimli programın sunuculuğunu yapıyor.

Nefise Karatay'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar gündeme geldi.46 yaşındaki güzel oyuncunun son halini görenler adeta şaşkınlıklarını gizleyemiyor.İşte Nefise Karatay'ın bazı instagram paylaşımları..