Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
396.896
1.36%
BTXN Coin
5.57
-2.79%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Nefise Karatay'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! 'Bu nasıl güzellik'

    Ünlü oyuncu ve sunucu Nefise Karatay'ın son hali görenleri hayrete düşürüyor.Ünlü oyuncu adeta yıllara meydan okuyor..
    • 21.08.2022 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nefise Karatay'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! 'Bu nasıl güzellik'

    Oyuncu ve sunucu Nefise Karatay'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.Oyuncunun hayranları Karatay'ın gitgide gençleştiğini söylüyor.

    2012 yılında Yusuf Day ile evlenen Nefise Karatay 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyüor.Karatay'ın bu evlilikten bir kızı bulunuyor.

    Nefise Karatay ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Bu nasıl güzellik #1

    Nefise Karatay Emret Komutanım, Kurtlar Vadisi Pusu, Bir Annenin Günahı,Direniş Karatay, Eltiler gibi birçok dizide rol aldı. Şimdilerde Hayat Güzeldir isimli programın sunuculuğunu yapıyor.

    Nefise Karatay'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar gündeme geldi.46 yaşındaki güzel oyuncunun son halini görenler adeta şaşkınlıklarını gizleyemiyor.İşte Nefise Karatay'ın bazı instagram paylaşımları..

    Nefise Karatay ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Bu nasıl güzellik #2

    Nefise Karatay ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Bu nasıl güzellik #3

    Nefise Karatay ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Bu nasıl güzellik #4

    Nefise Karatay ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Bu nasıl güzellik #5

    Nefise Karatay ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Bu nasıl güzellik #6


    İlginizi Çekebilir

    İETT şoförünün önünü kesip araca saldırdılar
    3. Sayfa

    İETT şoförünün önünü kesip araca saldırdılar

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Küçükçekmece'de yaya yolundaki kadına araba çarptı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece'de yaya yolundaki kadına araba çarptı

    Görüş Bildir