Neslihan Atagül'den ıslak pozlar! Sette duşa girince...

Sefirin Kızı dizisinde rol aldığı esnasa geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle ayrılmak durumunda kalan Neslihan Atagül, sağlığına kavuştu.
Setlere ara vermeye dayanamayan Atagül, kısa bir sürede toparlanarak geri döndü.
Eşi Kadir Doğulu ile birlikte rol aldığı "Gecenin Ucunda" adlı dizide "Macide" karakterini canlandıran Neslihan Atagül, dijital projesiyle de gündemde.
Duştan pozlar
Netflix yapımı Aaahh Belinda filminde başrolü üstlenen Neslihan Atagül, güzelliğiyle mest etti.
Şampuan reklamı konusuyla devam eden yapımda sıklıkla duş sahnelerinde görülen güzel oyuncu, ıslak kareleriyle beğeni topladı.
İşte o kareler...