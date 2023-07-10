Nesrin Cavadzade'den Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'a destek paylaşımı: 'Seninle gurur duyuyorum' Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'a destek paylaşımı yaptı. İşte o paylaşım..

Nesrin Cavadzade, babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan genç oyuncu Alişan Uğur'a sosyal medya hesabından destek oldu.

3. kez lenf kanserine yakalanan usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Babasının ölümüyle adeta yıkılan genç oyuncu Alişan Uğur'a, Üç Kuruş isimli dizide beraber oynadığı rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'den destek paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nesrin Cavadzade Alişan Uğur'a desteğini dile getirdi.

Nesrin Cavadzade paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Alişancığım, canımın içi, babana böyle bir evlat yetiştirdiği için binlerce kez teşekkür ederim. Sen muhteşem bir insansın, incecik bir ruhsun, seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Baban gibi çok büyük bir sanatçı olup hepimize armağan olacaksın. Allah ailene ve sana metanet versin. Canımın içi olağanüstü yeteneklerinle bizi hep büyülemeye devam edeceksin."