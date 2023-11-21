Nesrin Cavadzade'nin eski hali şok etkisi yarattı! "Estetiğim yok" demişti, sosyal medya yıkıldı Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Şahika' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nesrin Cavadzade'nin eski hali hayranlarını şaşırttı.

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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle tanınan Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, değişimine dair ise "Estetiğim yok" demişti.

Ancak Cavadzade'nin ortaya çıkan eski kareleri, estetiği olmadığına dair sözleri yalanlar nitelikte.

Güzelliği ve fiziği ile çok beğenilen Nesrin Cavadzade hakkında çıkan estetik iddialarına; "Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur" sözleri ile yanıt vermişti.

Spor değil estetik

Cavadzade'nin yıllar önceki görüntüsüne; 'Dudaklarını kalınlaştırmış', 'Burnunda estetik var', 'Sadece sporla olacak şey değil' gibi yorumlar yapıldı.