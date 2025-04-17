Yağmur Uçar

Netflix'in rekorlar kıran Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Squid Game, ilk sezonunu 2021 yılında yayınlamıştı.

Üç yıl aranın ardından 26 Aralık 2024'te ikinci sezonuyla geri dönen dizi, yine büyük yankı uyandırdı.

Şimdi ise gözler 3. ve son sezonda. Final yapacak olan dizinin yayın tarihi sonunda netleşti.

3.SEZON TARİHİ

Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

Üçüncü ve aynı zamanda final sezonunda, izleyicileri yine ölümcül ve sürprizlerle dolu yeni oyunlar bekliyor.