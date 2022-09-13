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    Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi! İşte yeni Netflix ücretleri..

    Nisan ayında fiyatlarına zam yapan Netflix Türkiye, bugün abonelik ücretlerine ikinci bir zam daha yaptı.İşte yeni fiyatlar..
    • 13.09.2022 - 11:22
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    Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi! İşte yeni Netflix ücretleri..

    Netflix Türkiye ücretlerine %20 zam yaptı.Haber sosyal medyada kısa sürede gündem olurken yapılan zam Netflix'in bu yıl içinde yaptığı ikinci zam oldu.

    Nisan ayında ücretlerine %50 zam yapan Netflix bu yeni zamla beraber 2022 yılında toplam %70'lik bir zam uygulamış oldu.

    Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 ayrı plan bulunuyor.Bu üç planında farklı özellikleri mevcut.

    Netflix kullanıcıları karara tepki gösterirken yeni fiyatların ne kadar olduğu merak konusu oldu.İşte yeni Netflix abonelik ücretleri..

    Netflix abonelik ücretleri

    Yeni gelen zamdan sonra oluşan Netflix ücretleri şu şekilde;

    - Temel paket 45,99 TL

    - Standart paket 69,99 TL

    - Özel paket 93,99 TL

    Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi! İşte yeni Netflix ücretleri.. #1


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