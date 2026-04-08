Netflix yeni dizisi için oyuncu arıyor: Türkiye’de başvurular başladı

Netflix, ödüllü yönetmen Selman Nacar’ın hem kaleme aldığı hem de yönettiği heyecan verici yeni projesi Palas Pandıras için kapılarını tüm Türkiye’ye açtı.

Sakatlık nedeniyle kariyeri yarım kalan eski bir milli basketbolcunun, beş lise öğrencisinin hayatına dokunuşunu konu alan dizi, kilit karakterlerden "Serhat"ı canlandıracak taze bir yetenek arıyor.

En dikkat çekici detay ise, profesyonel oyunculuk tecrübesi olmayan gençlerin de bu dünya çapındaki yapımda başrol şansı yakalayabilecek olması.

Peki, başvuru şartları neler?

BAŞVURU DETAYLARI

Netflix'in yeni yüzü olmak isteyen adaylardan, 12 Nisan’a kadar samimiyet ve yetenek odaklı üç kısa video isteniyor. İşte başvurunun kuralları:

Adayın kendisini doğal bir şekilde ifade ettiği, hobilerinden ve karakterinden bahsettiği kısa bir başlangıç videosu.

Yapım ekibi tarafından verilen özel metnin (audition text) canlandırıldığı, adayın oyunculuk ışığını gösteren performans kaydı.

Dizinin ruhuna uygun olarak, adayın top hakimiyetini, şut yeteneğini ve saha içindeki enerjisini sergilediği teknik video.