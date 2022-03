Disney Plus Türkiye açılış tarihi ve ücretleri netleşti

ABD'li medya şirketi The Walt Disney Company, Netflix'e rakip oldu. Online içerik platformunu kullanıma sunan şirket, Türkiye'deki açılış tarihi ve üyelik ücretleri açıklandı.

Çevrimiçi dizi, film ve içerik platformları, son yıllarda en popüler zamanlarını yaşıyor.

Özellikle pandemi ile birlikte üyelik rekorları kıran Netflix, HBO, Exxen ve benzeri platformlar arasında rekabet de git gide kızışıyor.

Disney'in online içerik izleme hizmeti Disney+ Türkiye'de hizmete girmek için kolları sıvadı.

Netflix'e dişli bir rakip olacağı öngörülen şirketin Türkiye'de kullanıma açılacağı tarih ve Disney Plus'ın ücreti belli oldu.

The Walt Disney Company çatısı altında yer alan dijital yayın platformu Disney+ Plus, Türkiye'nin yanı sıra 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete açılacak.

Peki Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak? Disney Plus Türkiye aylık ücreti ne kadar? Disney Plus yıllık üyelik kaç TL? İşte açılış tarihi ve ücretleri...

DİSNEY PLUS TÜRKİYE AÇILIŞ TARİHİ

Disney'in Türkiye hesabından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran 2022'den itibaren sistem Türkiye'de açılacak.

RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus platformunda Luka ve Soul, Disney’den Enkanto: Sihirli Dünya, Marvel Studios’tan The Falcon and The Winter Soldier ve Hawkeye, National Geographic’ten Jeff Goldblum'un Dünyası, Star Wars dizisi The Mandalorian ve Free Guy gibi içerikler bulunuyor.

AYNI ÜYELİKLE 4 EKRAN İMKANI

Disney+ Plus, kullanıcılara tek üyelikle aynı anda 4 farklı ekrandan, 10 cihaza kadar sınırsız indirme imkanı tanıyacak.

Ayrıca tek bir hesapta 7 farklı profil oluşturulabilecek. Böylece hesabı ortak kullanan herkes birbirinden bağımsız olacak içerikleri izleyebilecek.

DİSNEY PLUS TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETLERİ 2022

Disney+ Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre bu platforma üye olmak isteyen bir tüketici, iki farklı tercihte bulunabilecek.

Yıllık üye olanlar Disney+'ı daha uygun bir fiyat karşılığında kullanabilecekler.