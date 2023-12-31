"Nil Anka - Ümmü Gülsüm" olayıyla ünlenmişti! Bu Tarz Benim'in İdil'i son haliyle nefes kesti Bu Tarz Benim yarışmasında yaşanan “Nil Anka - Ümmü Gülsüm” olayı, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Tartışmayı başlatan İdil Naz Kaluç’un son hali görenleri şaşırttı. Bakan gözlerini alamıyor.

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2015 yılında ekranlara damgasını vuran Bu Tarz Benim yarışması, unutulmaz performanslar ve dikkat çeken isimlerle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Yarışmanın yıldızlarından İdil Naz Kaluç ve Nil Anka, yarışmadaki Ümmü Gülsüm olayıyla yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

Özellikle İdil Naz Kaluç'un bu performansı, sosyal medyada büyük bir akım haline gelmiş durumda.

Ebru Akel'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen İdil Naz Kaluç’un son hali ise merak konusu.

Son hali mest etti

Sosyal medyada 307 bin takipçisi olan İdil Naz Kaluç, sık sık paylaşım yaparak takipçilerini büyülüyor.

İşte Instagram kareleri...

Şimdilerde 28 yaşında olan İdil Naz Kaluç, daha önce Big Brother ve Stil Avcıları adlı programlarda da yarışmıştı.