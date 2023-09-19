Nilsu Berfin Aktaş bikinisiyle denizden paylaştı, görenin aklı başından gitti "Fizik dediğin…" Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisiyle adını milyonlara duyuran Nilsu Berfin Aktaş’ın güzelliği mesleğini geride bıraktı. Ünlü oyuncunun sosyal medya pozları görenleri büyülüyor. Son olarak bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Genç yetenek Nilsu Berfin Aktaş, Türk televizyonunun yükselen yıldızlarından biri olarak hızla adını duyuruyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Gizem karakteri ile hafızalara kazınan Aktaş, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak Yaz Şarkısı dizisinde başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu, ekranlarda başarılı işlere imza atarak izleyicilerin takdirini kazanıyor.

Ancak yeteneği sadece televizyonla sınırlı kalmıyor. Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanarak geniş bir takipçi kitlesi oluşturuyor.

Bikinili pozuyla parmak ısırttı!

Tatil pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle denizde verdiği cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, kusursuz fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Türk televizyonunun yükselen yıldızlarından biri olarak kariyerine hızlı bir başlangıç yapmış ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.

17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğan Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olmuş ve oyunculuk kariyerine sağlam bir temel atmıştır.

Nilsu Berfin Aktaş, 2018 yılında yayımlanan "Geleceğin Starı" adlı yarışma programında tanınmış ve yeteneğiyle dikkat çekmiştir. Bu program, onun oyunculuk dünyasına ilk adımını attığı önemli bir fırsat olmuştur.

2019 yılında, Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde başrolde yer alarak büyük bir çıkış yakalamıştır. Ünlü oyuncu ardından Benim Hayatım, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Yaz Şarkısı dizilerinde boy göstermiştir.

Başarısı ve yeteneği sayesinde, 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görülmüştür.