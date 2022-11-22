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    Nur Erkoç'un süper minisi olay oldu! Maviler içinde mest etti: "Oysa kibar kızdı bu da açıldı"

    Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Nur Erkoç, mavi elbisesi ile görenlerin aklını başından aldı. Kusursuz fiziği ve güzelliği ile büyüleyen Erkoç'a yorum ve beğeni yağdı.
    • 22.11.2022 - 17:34
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    Nur Erkoç'un süper minisi olay oldu! Maviler içinde mest etti: 'Oysa kibar kızdı bu da açıldı'

    Kanal D ekranlarında Seda Akgül'ün sunumu ile yayınlanan Kısmetse Olur, ilk sezonunda reyting rekorları kırdı.

    7 kadın ve 7 erkek adayın evlenmek için bir evde toplandığı yarışma, zaman içerisinde entrika dolu bir eve döndü.

    Dedikoduların kol gezdiği yarışmada bazı kişiler ünlendi ve bu sayede sosyal medya üzerinden para kazanmaya başladılar.

    Bu isimlerden olan ve Batuhan Cimilli ile evlenen Nur Erkoç, Aselhan adında bir kız çocuğuı dünyaya getirdi.

    Kızıyla zaman geçiren ve sosyal medyada paylaşımlar yapan Erkoç, kısa bir süre sonra ise Batuhan Cimilli ile boşandı.

    İkilinin boşanması sonrası tarzını ve tavrını değiştiren Nur Erkoç, cesur kıyafetleri ile adından söz ettiriyor.

    Yıllar içerisinde daha da güzelleşen ve peş peşe paylaşımlar yapan Erkoç, mavi kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.

    Nur Erkoç'un son hali

    Bazı estetik dokunuşlarla değişen ve imaj yenileyen Nur Erkoç, sosyal medyadan dikkati çekiyor. Kızı ve kendisiyle alakalı bolca paylaşım yapan Erkoç, sosyal medya üzerinden reklam larak para kazanıyor.

    Kısmetse Olur'dan sonra ekranlarda gözükmeyen ancak birkaç magazin programına çıkan Erkoç, mavi elbisesi ile herkesi etkiledi.

    Nur Erkoç un süper minisi olay oldu! Maviler içinde mest etti: 'Oysa kibar kızdı bu da açıldı' #1

    Erkoç'un tarzını bazıları beğenirken, bazıları beğenmedi. Bazı hayranlar ise Kısmetse Olur zamanlarına gönderi yaptı. Değiştiğini ve açıldığını söyleyen bu kitle, eski haline dönmesi için çağrı yaptı.

    Nur Erkoç un süper minisi olay oldu! Maviler içinde mest etti: 'Oysa kibar kızdı bu da açıldı' #2

    Nur Erkoç un süper minisi olay oldu! Maviler içinde mest etti: 'Oysa kibar kızdı bu da açıldı' #3


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