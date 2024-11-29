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Haber Merkezi

Gündüz kuşağının yoğun ilgiyle izlenen programlarından biri de 'Hayatta Her Şey Var'..

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Nur Viral'in sunduğu programın stüdyo konukları, izleyicilerin sorularını yanıtlıyor.

Sık sık dertleşmek için ya da itirafta bulunmak adına yayına bağlanan izleyiciler, uzman isimlere danışıyor.

Programa katılan bir kadın, kocasının kendisini binlerce kişiyle aldattığını söyledi.

"KOCAM BENİ BİR KİŞİ DEĞİL, BİNLERCE KİŞİYLE ALDATIYOR"

Canlı yayına bağlanan kadın, "9 yıllık evliliğim var. Son 5-6 ay önce eşimde tuhaf hareketler sezdim. Bir gün telefonunu elime aldım baktım mesaj. Mesajları görünce şoke oldum.. Bir kişi değil, binlerce kişi. " dedi.

"KADIN-ERKEK FARK ETMİYOR"

Kadının "Kiminle aldattığını gördünüz mü?" sorusuna verdiği yanıt ise Nur Viral'i şaşırttı: