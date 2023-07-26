O burçlar ağustos ayı sizin için geliyor! Bazı aşklar bitecek bazıları evlenecek! "Uzmanı" yanıtladı! Astrolog Nihan Bitgen, ağustos ayına özel burç yorumlarını paylaştı. Oldukça hızlı bir ay bizi beklerken, bazı burçlar için hesaplaşma dönemi başlıyor.

Astrolog Nihan Bitgen, ENSONHABER için aylık burç yorumlarını hazırladı. İşte detaylar!

Koç Burcu: Bu ay boyunca aşk hayatınız, çocuklar, hobileriniz ve arkadaş çevreniz ön planda olacak. Beklenmedik lüks harcamalar sizi biraz yorabilir. Tatil yaparak kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. Yalnızlar için arkadaş çevresinden gelebilecek sürpriz bir aşk olabilir. Ancak retro olduğunu unutmadan, sağlam adımlarla ilerlemelisiniz.

Boğa Burcu: Aile büyükleriniz, yaşadığınız ev, gayrimenkul ve kariyeriniz bu ay gündeminizi oluşturacak. Taşınabilir, ev alıp satabilirsiniz. Kariyerinizde de beklemediğiniz güzel gelişmeler yaşanabilir. Yaptığınız işlerle takdir toplayabilir, ön plana çıkabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken ise patron veya iş verenleriniz ile ego savaşlarına girmeden iletişim kurmanız olacak.

İkizler Burcu: Sizler bu ay içerisinde kardeşler, yakın çevre, yolculuklar ve eğitim hayatı konularına ağırlık vereceksiniz. Bol bol seyahat edebilir, yeni çevreler keşfedebilirsiniz. İletişimin aktığı bir ay olacak. Ancak yanlış anlaşılmalara müsait olabilirsiniz. O yüzden konuşma ve yazmanıza özen göstermeniz sizin için iyi olacaktır. Aynı zamanda arkanızdan konuşulanların önünüze düşeceği bir süreç olacak.

Yengeç Burcu: Bir yandan özdeğerinizi keşfederken, sahip olduklarınıza da dikkatinizi çeviriyorsunuz. Özellikle bu ay içinde geliriniz artabilir ya da borçlarınızı kapatabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden beklenmedik haberler alabilir, size değer vermediğini düşündüğünüz bazı dostlarınızı hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

Aslan Burcu: Bu ayın şüphesiz ki ana kahramanları sizlersiniz. Göz önündesiniz ve dikkat çekiyorsunuz. Ancak içinizde de bir o kadar fırtınalar kopmakta. İlişkilerde tamam mı devam mı sorunu soracaksınız. Yeterince sevilmediğinizi hissettiğiniz bir ilişki içinde artık kalmak istemiyorsunuz. Bu dönemde keyif aldığınız yerlere odaklanmak size iyi gelecektir.

Başak Burcu: Bu ay sizler için inziva ayı diyebiliriz. Eylül ayındaki bol tempolu sürece hazırlanacaksınız. Yönetici gezegeninizin de geri harekete başlaması sizi biraz içinize kapatabilir. Rutinlerinize odaklanmak, üretken olmak, spor yapmak bu ay size iyi hissettirecek.

Terazi Burcu: Sizler bu ay kariyerinizden elde ettiğiniz gelirlerinizi arttırıyorsunuz. Eski bir arkadaşlarınız ile karşılaşabilir ya da bazı arkadaşlarınızla ufak krizleri çözmek zorunda kalabilirsiniz. Aşk evinizde yaşanacak dolunay ile artık değersiz hissettiğiniz ilişkileri sonlandırabilir ya da beklemediğiniz bir anda aşık olabilirsiniz.

Akrep Burcu: Kariyer evinizde gerçekleşecek olan yeniay ile yeni bir iş teklifi alabilir ya da terfi edebilirsiniz. Burada iş hayatınıza önem verirken, ailenizi ihmal etmemelisiniz. Ev – iş arasında bir denge sağlamanız gerekecek. Ortaklı bir iş yürütüyorsanız, ufak bir sorun aniden büyüyebilir.

Yay Burcu: Kardeşleriniz ve yakın çevreniz ile ilgili yaşanacak bir sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı bir iş gündeminizde olabilir. Ya da aniden yurtdışına çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Bol bol seyahat edeceğiniz bir ay. İletişim kurarken yanlış anlaşılmaya müsaitsiniz, dikkat.

Oğlak Burcu: Sizlerin bu ay gündemi ortaklı işlerden elde ettiğiniz gelirler. Bunun için yatırım yapabilir, elinizden bir miktar para çıkartabilirsiniz. İşlerinizi gizli yürüteceğiniz bir dönem. Bir hobinizi gelire çevirmek için şanslınız. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

Kova Burcu: Bu ay burcunuzda yaşanacak dolunay sizlere büyük bir farkındalık katacak. Hayatınızda önemli kırılımları yaşayacaksınız. Bazıları evliliklerini sonlandırırken bazıları da ilişkilerindeki sorunları çözme yoluna gidecek. İsyan etmeden, öz farkındalık ile durumları yönetmeniz sizler için faydalı olacaktır.

Balık Burcu: Kontrol edemediğiniz olaylar içinde kalabilir, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu ay sağlık konuları gündemde. Bir anda hastaneye yolunuz düşebilir, bu süreçte kontrollerinizi aksatmayın. Çok çalışacağınız ama karşılığını da alacağınız bir ay. Zaman zaman yorgun hissedebilir ve inzivaya çekilebilirsiniz.