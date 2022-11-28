O Ses Türkiye'nin Ayda'sı bir değişti pir değişti! Ayna pozlarına beğeni yağdı!

O Ses Türkiye'nin Ayda'sı bir değişti pir değişti! Ayna pozlarına beğeni yağdı!

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Ayda Mosharraf, sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapıyor. Ayda'nın değişimini görenler ise şaşkınlık yaşıyor.

Adını Türkiye'de O Ses Türkiye yarışmasında söylediği "İsyan" parçasıyla duyuran Ayda Mosharraf, ününe ün kattı.

Son olarak rapçi Şanışer ile düet yapan Ayda, yeniden gündem oldu.

Aslen İran kökenli olan Ayda İsveç'te doğdu ve İngiltere'de yaşamını sürdürdü. Müzik kariyerini devam ettirebilmek adına Türkiye'de sık sık bulunan Ayda Mosharraf, geniş bir takipçi kitlesi de yakaladı.

Ayda'nın değişimi

Tanındığı döneme nazaran şimdilerde farklı bir görünüme kavuşan Ayda, gittikçe güzelleşti.

Instagram'ı aktif kullanan şarkıcı, birbirinden cesur kareleriyle görenleri hayran bıraktı.

Tarzı ve fiziği ile göz dolduran Ayda, takipçilerinin beğenisini de kazanıyor.

İşte O Ses Türkiye Ayda'nın son hali...