Odasında bacak dekolteli poz verdi! Yurt dışına yerleşen Serel Yereli, Cadılar Bayramı'nı böyle kutladı!

Ekranlarda rol aldığı Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve şimdilerde yurt dışında hayatını sürdüren Serel Yereli, odasında verdiği pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Ekranlarda Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve 1995 yılında dünyaya gelen Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde klip çekimleri için giydiği kıyafeti ve verdiği konserle gündeme gelmişti. Londra'ya taşınarak yaşamını yurt dışında devam ettirme kararı alan Yereli, şarkıcılık kariyerine devam ediyor. Özel yaşamıyla zaman zaman gündeme gelen ismin sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor.

İzmir, Göztepe'de dünyaya geldiği bilinen Serel Yereli, ailesinin tek çocuğu olarak bilinmekte. Tam ismi Buse Serel Yereli olan ünlü şarkıcı, ekranlarda Bodrum Masalı dizisinde rol alarak ünlenmişti.

Ünlü ismin babasının eski milli hetbolcu Serdal Yereli olduğu bilinmekte. Ayrıca babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevi sebebiyle ünlü ismin çocukluğu farklı ülkelerde geçtiği de biliniyor.

Londra'da müzikal oyunculuk eğitimi aldığı bilinen Serel Yereli, eğitimine ortaokul yıllarında başlamşıtır. Ünlü ismin Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer aldığı da bilinmekte.

Odasında bacak dekoltesiyle poz verdi!

Yereli, geçtiğimiz dönemlerde taşındığı İngiltere'deki evinden paylaşımda bulundu. Bacak dekoltesiyle ayna karşısına geçen ünlü ismin paylaşımı beğeni topladı. Yereli'nin paylaştığı pozlarda Cadılar Bayramı olarak bilinen Halloween kutlamasında bulunduğu görüldü.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...