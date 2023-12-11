Ünlü iş insanları ve futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Erzan'ın, iddia edilen dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra, şimdi de intihar girişimi haberleri gündemi sarsıyor.
Eski Denizbank şube müdürü olan Seçil Erzan'ın, yaşadığı stres ve baskı altında olduğu iddialarıyla, kendini öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, gazeteci İsmail Saymaz'a konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakın kendini nasıl öldürmeye çalışmış…
Avukatı intihar etmeye çalıştığını açıkladı
Seçil Erzan’ın avukatı, kendisine gelen "İntihar etmeyi düşündüğü doğru mu?" sorusuna yanıt verdi.
Erzan’ın intihar girişimini "Evet, fare zehiri almış. İçmiş ama kusmuş. Diyor ki “Ölmeyi bile becermedim.” sözleriyle anlattı.