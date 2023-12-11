Haberler



Medya



"Ölmeyi bile beceremedim" demişti! Seçil Erzan bakın nasıl intihar etmiş

"Ölmeyi bile beceremedim" demişti! Seçil Erzan bakın nasıl intihar etmiş Günlerdir Türkiye’nin gündeminden düşmeyen banka müdürü Seçil Erzan’ın intihar ettiği ortaya çıktı. Erzan’ın avukatı, intihara ait tüm detayları paylaştı. Bakın kendisini nasıl öldürmeye çalışmış…