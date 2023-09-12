Ömer 23. bölüm fragman: "Ben boşanmak istiyorum" Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi, dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Yeni bölümde ise Ömer'in Gamze'ye boşanmak istediğini söylemesi izleyicileri şoke etti. İşte Ömer 23. bölüm fragman...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Haziran ayında sezon finali yaparak izleyicilerini merak içinde bırakan Ömer dizisi, ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı.

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır’ın yer aldığı Ömer dizi, son bölümüyle heyecan yaratmıştı.

Yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, heyecanla beklenen fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine engel olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir.

Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir.

Ömer teselliyi alkolde bulur ama bu sırrı saklamak onun için kolay olmayacaktır. Yeni bölümde ise Gamze’yle yüzleşir ve boşanmak istediğini söyler.