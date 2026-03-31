Ömer dizisinin Şükranı’ydı! Tam 15 kilo verdi, işte son hali

Ekranların sevilen ismi Gamze Karaduman, sessiz sedasız imza attığı radikal değişimle magazin dünyasını adeta ters köşe yaptı.

Sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplayan ünlü oyuncu, katıldığı bir davette boy gösterince tüm bakışlar tek bir isme kilitlendi.

Tam 15 kilo veda eden Karaduman’ı, yıllardır kendisini takip eden magazin muhabirleri bile tanımakta güçlük çekti.

Ünlü oyuncu kısa sürede 15 kilo vermenin sırrını şöyle paylaştı:

KİLO VERMENİN SIRRINI AÇIKLADI

15 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Karaduman, estetik veya tıbbi müdahale iddialarına noktayı koyarken, zayıflamak isteyenlere adeta bir rehber sundu.

Karaduman, sürecin tamamen doğal ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Koşuya başlayarak ve koşuyla birlikte ister istemez düzenli beslenince vermiş oldum."

Sporu sadece bir araç değil, bir yaşam tarzı haline getirdiğini ifade eden güzel oyuncu, kısa sürede bir rutine dönüşen bu sağlıklı alışkanlığın meyvelerini 15 kilo vererek topladı.