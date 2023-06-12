Ömer sezon finali 2. fragman yayınlandı! Ömer'e kötü sürpriz: Gamze ve Tuna kaçırılıyor Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi, bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara veda edecek. Gamze'nin eski kocası Gamze'yi ve Tuna'yı kaçırıyor. İşte Ömer sezon finali 2. fragman...

OGM Pictures imzalı yeni dizi Ömer'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı iddialı dizi Ömer, bir İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlandı. 2013 yılında İsrail’de yayınlanmaya başlayan dizi 3 sezon ve 33 bölüm sürdü. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, son bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük heyecan yaratan dizi bu akşam sezon finaliyle ekranlara veda ediyor. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin sezon finalinde Gamze’nin eski kocası Ömer’e kötü bir sürpriz yapıyor. Ömer’in babaannesi beyin kanaması geçiriyor. Diğer yandan Gamze’nin eski kocası Gamze’yi ve Tuna’yı kaçırıyor. İşte sezon finali fragmanı…