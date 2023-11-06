Ömer'in edepli Gamze'si sütyenle poz verdi, Instagram yıkıldı! "Yaktınız bizi Gökçe Hanım" Ömer dizisiyle adından söz ettiren Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri çekti.

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"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Törpü Yeliz" karakteri ile adını duyuran Gökçe Bahadır, kariyerinde birçok başarılı yapımda yer aldı.

Asıl çıkışını Yaprak Dökümü dizisindeki Leyla karakteriyle yakalayan Gökçe Bahadır, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey, Kulüp gibi dizilerde rol aldı.

42 yaşındaki başarılı oyuncu, şimdilerde Star TV'nin iddialı dizisi "Ömer" ile seyirci karşısında...

Gamze karakterine hayat veren Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

Cesur Gökçe

1.8 milyon takipçisi Instagram hesabından set paylaşımı yapan Gökçe Bahadır, görenleri mest etti.

Sütyenle poz veren Bahadır'ın siyah beyaz kareleri, iddialı bulundu.

Ünlü oyuncuya, övgü dolu yorumlar geldi.

İşte o kareler...