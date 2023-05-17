Orhan Gencebay öldü mü, yaşıyor mu? SON DAKİKA Orhan Gencebay öldü iddiası Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın öldüğü iddia edildi. Peki, Orhan Gencebay öldü mü, yaşıyor mu? İşte son açıklamalar...

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın öldüğü haberleri sosyal medyaya düştü. Arabest müziğin efsane ismi Orhan Gencebay öldü iddiaları, kullanıcılar tarafından dolaşıma girdi. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gencebay, 79 yaşında... Damar tıkanıklığı yaşayan Gencebay, milyonları korkuttu. Sevenleri, Gencebay'ın sağlık durumunu merak ediyor. Gözler, eşi Sevim Emre'ye çevrildi. Peki, Orhan Gencebay öldü mü, yaşıyor mu? İşte son durumu... Orhan Gencebay öldü mü? Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddialarının asılsız olduğu öğrenildi. Araştırmacı yazar Sevda Türküsev, ünlü sanatçının öldüğü haberlerini yalanladı. Sevim Emre ile konuşan Türküsev, "Orhan Gencebay kale gibi Maşallah. Şimdi konuştum Sevim Emre ile." dedi. Haberin aslını öğrenen Orhan Gencebay'ın sevenleri, yüreklerine su serpti. Gencebay'ın damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo olduğu öğrenildi.