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    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede

    Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, yeni sinema filmi “Bayram Şekeri” ile 10 Aralık Cuma günü seyircisiyle buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:50
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    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede

    Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğu da konuşturan Öykü Gürman, ikinci kez sinema filmi heyecanı yaşıyor.

    2014 yılında ilk kez 'Panzehir' adlı filmde oynayan Öykü Gürman, 'Bayram Şekeri' adlı film ile 10 Aralık Cuma günü beyazperdede olacak.

    Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Öykü Gürman’ın yanı sıra Ulaş İnan Torun, Deniz Oral, Arben Akış gibi isimler yer alıyor.

    Bir aile dramını konu alan filmin çekimleri Mersin'de gerçekleştirildi.

    Boşanma sürecinin ardından oğlu Mete ile Almanya’da bir hayat kuran Pınar’ın beyninde tümör olduğunu öğrenmesiyle gelişen hikaye, bir çocuğun çevresinde yeniden toparlanmaya çalışan tükenmiş bir aileyi anlatıyor.

    Vizyona sayılı günler kala filmin galası Torun Center’da yapıldı.

    Çekim serüvenini ve yeni projelerini Ensonhaber ile paylaşan Öykü Gürman’ı sevgilisi Fatih İçmeli de yalnız bırakmadı.

    Gürman sevenlerine yeni bir film projesi ve müzik çalışmaları ile ilgili müjde verdi.

    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede #1

    “EN ZOR KISMI PLASTİK MAKYAJDI”

    Set zamanlarının oldukça keyifli geçtiğini dile getiren Öykü Gürman, “Biz zaten kapanmada çektik. Mayısta. O yüzden pandemide bir ekip ruhu oluşturabildik. İstanbul dışında bir araya geldiğimiz için. Benim için en zor kısmı plastik makyajdı. Çünkü oynadığım karakter gereği bir sağlık durumu söz konusu, maalesef. Çok üzücü.. O konuda biraz zorlandım.” İfadelerini kullandı

    Oynadığı “Pınar” karakteri ile arasındaki bağı anlatan Gürman şu ifadeleri kullandı:

    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede #2

    “ÖNEMLİ OLAN O SAHNEYİ CİĞERİMİZE KADAR HİSSETMEK”

    “Öykü olarak biraz daha onu anlamaya, hissetmeye ve algılamaya özen gösterdim. Eğer böyle olsaydı nasıl olurdu, ne hissederdi gibi diye. Kendimden vazgeçmeden aslında oynamayı tercih ediyorum. Kendimden vazgeçmemek derken elbette gözlemlediğim şeylerden duygu durumlarından ya da olaylardan esinlendiğim, cebime attığım durumlar var. Okuduğum bir kitap, izlediğim bir film, yaşadığım bir hikaye..

    Ama tabii ki yönetmenin ve diğer ekip arkadaşlarımın, oyuncu arkadaşlarımın desteği ile önemli olan gerçek olmak, samimi olmak, inandırmak ve onu aslında yaşayan bir şey haline getirmek. Çünkü o sahneyi çekerken, sahne yaşıyor dediğimiz şey onu hepimizin aslında ciğerimize kadar hissetmesiyle ilgili.”

    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede #3

    2 YENİ SİNGLE GELİYOR

    Müzik yapmaya devam edeceğinin altını çizen sanatçı, single müjdesini de verdi.

    Gürman, “Albüme girdim. Müziği hiçbir zaman bırakmayacağım. Şimdi iki tane bomba gibi iki şarkı çıkıyor. Grup 84 grubunun solisti Tuna Velibaşoğlu’nın  bir şarkısını söyleyeceğim. Başka cover bir şarkı var, onu söylemeyeyim sürpriz olsun…” dedi.

    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede #4

    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede #5

     

    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede #6

    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede #7

    Öykü Gürman yeni filmi Bayram Şekeri ile beyazperdede #8

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