Oyunculuk bitti! Angelina Jolie'nin yeni mesleği ağızları açık bıraktı... Oyunculuğu bırakma kararı alan Hollywood yıldızı Angelina Jolie, yeni işini açıkladı.

Onlarca ödül sahibi ABD'li oyuncu Angelina Jolie, yeni bir kariyer rotası oluşturuyor.

Son dönemlerde yaşadığı boşanma süreciyle iyice yıpranan Jolie, oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.

Kendi markasına odaklanacağı konuşulan Jolie, bu kez farklı bir tercih yaptı.

Sevenler, yeni mesleğini merak ederken detaylar ortaya çıktı.

İşte yeni işi

Angelina Jolie, Broadway’de ‘The Outsiders’ adlı müzikalin yapımcılığını üstlenecek. ‘The Outsiders’, S. E. Hinton’un romanından ve Francis Ford Coppola’nın aynı adlı filminden uyarlanacak.

48 yaşındaki Angelina Jolie, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz ekipten hem çok öğrenebileceğimi hem de ekibe katkı sağlayabileceğimi umuyorum. 'La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" şeklinde konuştu.