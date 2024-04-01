Özge Gürel'in çöl pozlarına beğeni yağdı! 'Güzelliğin şaka mı?' Ünlü oyuncu Özge Gürel sosyal medya pozları ile sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Özge Gürel'in son paylaşımı..

ensonhaber.com

Özge Gürel'in son Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. Dubai'ye giden ünlü oyuncu çölde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Son olarak Show TV'de yayınlanan Sipahi'de rol alarak ekranlarda yer alan Özge Gürel sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Gürel, Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk eğitimi almaya başlamış ve 2010 yılında ATV'de yayınlanan Kızım Nerede isimli dizide canlandırdığı Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu şimdilerde herhangi bir dizide yer almıyor.

37 yaşında olan Özge Gürel 2022 yılında oyuncu Serkan Çayoğlu ile evlenerek dünyaevine girdi. Güzelliği ile dikkat çeken oyuncu sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Instagram'da 6.1 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun yaptığı her paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Özge Gürel son olarak çöl pozları ile dikkat çekti. Ünlü oyuncunun "Çölde bir gün" notuyla paylaştığı karelere yorum yağdı.

İşte Özge Gürel'in beğeni toplayan çöl pozları...