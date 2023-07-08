Özkan Uğur hayatını kaybetti! Özkan Uğur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Usta sanatçı ve oyuncu Özkan Uğur'un hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberi sonrası ünlü isim hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Özkan Uğur? İşte hayatı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü sanatçı ve oyuncu Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

MFÖ grubunun üyelerinden olan usta sanatçı ve oyuncu 69 yaşında vefat etti.

2013 yılında lenfomaya yakalanan ünlü sanatçı Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmeyi başarmıştı.

Özkan Uğur'un geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı. Ünlü oyuncu 8 Temmuz Cumartesi (bugün) günü hayata veda etti.

Acı haber sonrası Özkan Uğur hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Özkan Uğur? İşte hayatı..

Özkan Uğur kimdir?

Özkan Uğur 17 Ekim 1953 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

1971 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe adım attı. Kaygısızlar grubunun dağılmasının ardından 1972 yılında Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı gruba dahil oldu ve grubun ilk konserinde yer aldı.

Barış Manço'nun askere gitmesi nedeniyle grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972 yılında "Hor Görme Garibi / Züleyha" isimli 45'liğini çıkardı.

Barış Manço'nun askerden dönmesinin ardından Özkan Uğur yeniden Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. Özkan Uğur grup ile 2 plak kaydında yer aldı. 1974 yılında gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976 yılında kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler. 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculukta yapan Özkan Uğur çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

1989 yılında Aysun Aslan ile evlenen Özkan Uğur'un bu evlilikten Alişan Uğur isminde bir oğlu bulunmaktadır.

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalan Özkan Uğur entübe edilmişti. Özkan Uğur 8 Temmuz tarihinde hayatını kaybetti..