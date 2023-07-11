Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor! Özkan Uğur'un cenaze programı belli oldu.. 69 yaşında vefat eden usta sanatçı Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur'un cenaze programı belli oldu.

Usta sanatçı Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur'un cenaze programı belli oldu. MFÖ grubunun üyelerinden olan usta sanatçı ve oyuncu 69 yaşında vefat etti. 2013 yılında lenfomaya yakalanan usta sanatçı Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmeyi başarmıştı. Özkan Uğur'un geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı. Ünlü oyuncu 8 Temmuz Cumartesi günü hayata veda etti. Ölüm haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Özkan Uğur'un cenaze programı belli oldu. Cenaze programı belli oldu Usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur için saat 11.00'de AKM'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla usta sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek..