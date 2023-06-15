Patron rolleri hep onundu! Yeşilçam'ın usta ismi bakın kimin babası çıktı! Kızı kendisinden ünlüymüş Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nejat Gürçen, patron rolleriyle hafızalara kazındı. Başarılı ismin kızı ise kendisinden daha ünlü çıktı. O ismi duyanlar şaşkınlığını gizlyemedi.

5 Nidan 1929 yılında İzmir'de dünyaya gelen Nejat Gürçen, 1970'li ve 1980'li yıllardaki jön rollerinin yanında, gerek Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinin patron, gazinocu, Bizanslı rollerini canlandıran yardımcı oyunculardan birisi oldu.

Gürçen, hayat verdiği patron rolleri sayesinde tanındı ve ünlenmeye başlandı.

Yeşilçam'da bu rollerle akıllara kazınan Gürçen, 1996 yılında hayatını kaybetti. Başarılı yapımlarla tanınan oyuncunun kızı ise görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Sayısız filme imzasını atan usta oyuncunun kızı da meğer herkesin tanıdığı bir çocuk yıldızmış.

Gören inanamadı

Funda Gürçen de, babası Nejat Gürçen gibi bir çok filmde rol aldı.

Nejat Gürçen, 1967 yılında kızı Funda Gürçen, Fikret Hakan ve Ayten Gökçer'in oynadığı ''İçli Kız Funda'' adlı filmin yapımcılığını üstlenmiştir.

Şimdilerde 62 yaşında olan Funda Gürçen'i küçük yaşlarda çevirdiği filmleriyle tanıdık.