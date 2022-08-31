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    • Pelin Karahan öyle bir sırt dekoltesi verdi ki görenin nutku tutuldu! 'Fiziğinle şov yapıyorsun Pelin'

    Pelin Karahan öyle bir sırt dekoltesi verdi ki görenin nutku tutuldu! 'Fiziğinle şov yapıyorsun Pelin'

    Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan oyuncu Pelin Karahan, derin sırt dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.
    • 31.08.2022 - 09:52
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    Pelin Karahan öyle bir sırt dekoltesi verdi ki görenin nutku tutuldu! 'Fiziğinle şov yapıyorsun Pelin'

    Dizi ve film oyuncusu Pelin Karahan, bir dönemin sevilen dizi Kavak Yelleri'nde 'Aslı' karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

    Rol aldığı projelerde güzelliği ve yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, ekranların sevilen yüzü oldu.

    2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlenen başarılı oyuncu, iki erkek çocuğu sahibi oldu.

    Evlendiği dönemden bu yana büyük bir değişikliğe giden Karahan, saç rengi, giyim tarzı ve yaşam stili ile sosyal medyada da adından söz ettirmeye başladı.

    Verdiği kilolaların ardından daha da güzelleşen Karahan, son olarak Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde giydiği kıyafetiyle gündem oldu.

    Pelin Karahan siyah sırt dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

    Güzel oyuncunun son haline takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    İşte, Pelin Karahan'ın siyah sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar...

    Pelin Karahan öyle bir sırt dekoltesi verdi ki görenin nutku tutuldu! Fiziğinle şov yapıyorsun Pelin #1

    Pelin Karahan öyle bir sırt dekoltesi verdi ki görenin nutku tutuldu! Fiziğinle şov yapıyorsun Pelin #2

    Pelin Karahan öyle bir sırt dekoltesi verdi ki görenin nutku tutuldu! Fiziğinle şov yapıyorsun Pelin #3


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