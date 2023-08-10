Pelin Öztekin tatilden üstsüz pozunu paylaştı, Instagram coştu! "Tam bir afet olmuş" Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pelin Öztekin, bu kez sosyal medyayı birbirine kattı. Ünlü oyuncu, bikinisinin üstünü çıkarıp kamera karşısına geçti. Yayınladığı üstsüz pozu sosyal medyayı ikiye böldü.

Merhum oyuncu Rasim Öztekin’in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

6 ayda tam 53 kilo veren güzel oyuncu, son görüntüsüyle magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Şimdilerde ise yaklaşık 450 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

36 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez cesaretini konuşturdu. Son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.

Üstsüz poz verdi!

Bikinisinin üstünü çıkararak poz veren Pelin Öztekin, sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri ünlü oyuncuya yorum yağdırdı.

Pelin Öztekin cesur karesini "Durmak gerek bazen.. Sadece durmak, düşünmek, hissetmek, yenilenmek, 'önce ben' demek... Sakin, sessiz, özgür." notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun gündem olan bu pozuna bazı kullanıcılar destek verirken, bazı kullanıcılar ise ağır eleştirilerde bulundu.