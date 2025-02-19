Piyasa dizisi ilk bölüm ne zaman? Piyasa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hüseyin Topuz

"Piyasa" dizisinin ilk bölümü, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

"Piyasa" dizisi medya, magazin ve dizi dünyasının perde arkasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelelerini ele alıyor.

Dizi, magazin dünyasının gölgesinde geçen çalkantılı bir aşk hikayesini merkezine alarak, izleyicilere kariyer hırsları, kişisel travmalar ve dramatik olaylarla dolu bir anlatım sunuyor.

Dizinin başrollerinde Alp Navruz (Kenan) ve İlayda Alişan (Münevver) yer alıyor. Diğer önemli oyuncular arasında Zuhal Olcay (Keriman), Fırat Altunmeşe (Adar), Yurdaer Okur (Şefik) ve Ayça Bingöl (gazeteci Ahsen Çevik) bulunuyor.

Piyasa dizisinin çekimleri, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bursa'da gerçekleştiriliyor. Özellikle Gölyazı ve Cumalıkızık gibi bölgeler, dizinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

"Piyasa", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor.