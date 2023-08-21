Plaj partilerinin güzeli Merve Oflaz’dan nefes kesen bikinili pozlar! "Asalet akıyor" Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Merve Oflaz, oynadığı diziler ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Plaj partilerinin aranan yüzü Merve Oflaz, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti.

ensonhaber.com Türkiye'nin sevilen yarışma programı Survivor'ın 2010 sezonunu birincilikle tamamlayan Merve Oflaz, ilk kadın Survivor şampiyonu. Yarışmayla birlikte tanınan güzel oyuncu Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakteriyle ününe ün kattı. Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü, Eve Dönüş, Kalbim 4 Mevsim gibi birçok projede yer alan Oflaz, oyunculuğuyla gönüllerde taht kurdu. Özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bikinili pozları alev alev yaktı! Sezonun başından bu yana tatile doymayan Merve Oflaz, plajdan cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Şu sıralar sevgilisiyle tatilde olan Merve Oflaz’ın bikinili pozlarına takipçilerinden yorum yağdı. Kullanıcılar bu pozlara “Ömür uzatırsın”, “İşte gerçek bir yıldız”, “Bu ne güzellik Merve hanım” gibi yorumlar yaptı. Ünlü isim San Francisco’da yaşayan iş insanı Onur Bildik ile aşkını sosyal medyadan ilan etmişti. Sevgilisi ile aşk pozunu “Bazı güzel anlar” notuyla paylaşmıştı.