Ponzi Mine kimdir, kimleri dolandırdı? Bürokratlar, ünlüler... Futbol dünyası gibi ünlüler dünyası da dolandırıldı. Gündemdeki isim ise "Ponzi Mine". Mine Mumcu'nun dolandırdığı isimler arasında birbirinden ünlü kişiler bulunuyor.

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Bu kez dolandırılan ünlü isimler oldu.

Birçok kişiyi dolandırmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ‘Ponzi Mine’, kamuoyunun gündemine geldi.

Mine Mumcu’nun yargılandığı 3 ayrı dosyadan 100 yılı aşkın hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Mine Mumcu, ilk olarak askeriyeden atılan Astsubay eşi Kazım Özkan’ın görev yaptığı yerlerden biri olan Kars’taki askeri kışlada saadet zinciri kurdu.

Özkan’ın tayini Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı’na çıkınca Mine Mumcu ile eski eşi aynı yöntemi bu kez Erzincan’daki kışlada ve Ankara'da uygulamaya başladı.

Bürokrat ve ünlüler

İddiaya göre, çoğu bürokrat onlarca kişiyi dolandıran ikili 2017’den sonra da İstanbul’a yöneldi.

Burcu Kıratlı, Ece Erken, Sinan Akçıl ve Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar’ın da olduğu birçok ünlü ismi dolandıran Mumcu ve beraberindekilere yönelik açılan davada da hapis cezası çıktı.

İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 16 kişi şikâyetçi olarak yer aldı.