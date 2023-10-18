Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü üniversiteli oldu! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali.. Genç oyuncu Ata Berk Mutlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 18 yaşındaki oyuncunun son hali..

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Bir döneme damgasını vuran Poyraz Karayel isimli dizide Sinan karakterini canlandıran genç oyuncu Ata Berk Mutlu büyüdü ve üniversiteli oldu.

Dizide gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ata Berk Mutlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

14 Haziran 2005 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya gelen Ata Berk Mutlu birçok dizide rol aldı.

İlk olarak 2010 yılında Aşk Bir Hayal isimli dizide rol alan Ata Berk Mutlu daha sonra sırasıyla Cuma'ya Kalsa, Anneler ile Kızları, Bulutların Ötesi, Karadayı, Poyraz Karayel ve Şevkat Yerimdar dizilerinde rol aldı.

18 yaşındaki oyuncu yakında başlayacak olan Bir Derdim Var isimli dizide Arif karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

Genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ata Berk Mutlu'nun 'Üniversiteliyim' notuyla paylaştığı kare kısa sürede gündem oldu.

Ata Berk Mutlu'nun üniversiteye geçtiğini gören takipçileri genç oyuncunun bu pozuna birçok yorum yaptı.

2015-2017 yılları arasında ekrana gelen Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı büyük değişimi ile dikkat çekti.

İşte Ata Berk Mutlu'nun bazı sosyal medya paylaşımları..